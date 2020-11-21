台越醫界攜手提升重症照護品質，21日舉辦「跨越國界 搶救重症」2020台越重症品質國際論壇。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

台越醫界攜手提升重症照護品質，21日舉辦「跨越國界 搶救重症」2020台越重症品質國際論壇。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄榮總、越南胡志明醫藥大學震興醫院多年來建立多方合作機制，高雄榮總副院長陳垚生表示，胡志明醫藥大學震興醫院是越南大型教學醫院，適逢胡志明醫藥大學震興醫院心導管重症認證通過，為加強雙邊合作，本次由高雄榮總與胡志明醫藥大學震興醫院及臺灣醫療品質協會、國立中山大學、中華民國重症醫學會、台灣急救加護醫學會聯合於21日舉辦「跨越國界 搶救重症」2020台越重症品質國際論壇，針對心臟及重症照護課題進行廣泛探討，一起提升兩國心臟重症照護品質。

高榮重症醫學部主任黃偉春表示，本次會議由高雄榮總陳堯生副院長、臺灣醫療品質協會鄭紹宇理事長及胡志明醫藥大學震興醫院陳團道院長開場，並邀請胡志明醫藥大學震興醫院專家加護病房科長武清心醫師及心臟專家武英明醫師與高雄榮總健康管理中心馬光遠主任、護理部陸雅美護理長及黃偉春醫師針對心臟及重症照護課題演講。並由阮綜合醫院林韋丞醫師、高雄榮總品質管理中心科主任莊旺川醫師及護理部周學智副主任共同參與本次國際論壇，共同提升世界心臟重症照護品質。

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