友達董事長暨執行長彭双浪獲頒社團法人中國工業工程學會（Chinese Institute of Industrial Engineers，CIIE）「工業工程獎章-產業貢獻獎」殊榮，長期投入顯示技術耕耘及應用發展，積極推動企業社會責任、促進產業鏈合作，並落實綠色智慧製造，對於產業領域貢獻卓著，榮獲工業工程領域最富聲望的專業獎項肯定。 「工業工程獎章-產業貢獻獎」係由社團法人中國工業工程學會主辦，為國內工業工程領域之專業團體，獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。友達董事長彭双浪縱橫產業30餘年，持續引領產業脈動，聚焦技術創新，率領友達搶先佈局Mini LED、Micro LED等新世代顯示技術，加速價值轉型策略，致力讓友達成為智慧場域的整合方案提供者。 彭双浪率領友達投入價值轉型，在工業工程及產業升級的歷程中，累積並締造卓越斐然的成績。在智慧製造方面，自2015年啟動智慧製造2.0專案，海內外13個製造基地全面導入大數據、AIoT、自動化，已推動近300件智慧製造專案，透過流程最佳化、創新工具導入，實踐智慧工廠目標。同時，友達憑藉20多年的製造服務及智慧製造轉型經驗，延伸發展智慧工業服務，除了為企業進行診斷、諮詢及培訓，更提供智慧製造工業硬體服務、協助企業導入數位轉型整體解決方案。以自身面板核心優勢，推動各產業提升智慧製造能量，協助企業實現全面數位化轉型，服務案例遍及家電製造、電子SMT、醫療、精密加工等近百家企業。 在循環經濟方面，友達積極創新為資源循環再加值，如將製程中的廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒，每年回收有價銅金屬達百萬公噸；突破製程用水回收技術，運用多階段回收再利用方式，將製程用水濃縮減量達到零排放，並進一步提供水處理及智能化控制技術，以整合輸出方式提供客戶永續解決方案；積極開發太陽能電廠智慧運維系統，攜手供應鏈夥伴及客戶拓展屋頂、地面及水面型等各類電廠，活化閒置空間開創綠色能源。在人才培育方面，積極投入AI人才養成，2017年參與捐助成立AIA台灣人工智慧學校，透過產官學研交流、深化合作，已培育超過8,000位人工智慧人才；號召成立GOLF學用接軌聯盟，促成學校教育和產業所需無縫接軌，也設立全台首座液晶面板實習工廠，提供光電相關科系學生實作機會，與外界分享寶貴的企業資源。 友達長期以來落實高標準公司治理，將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，以永續委員會作為公司永續發展運作的最高治理機構，並持續策化推動企業永續轉型，在經濟、環境及社會各面向均表現卓越。自2010年起連續11年入選道瓊世界永續性指數成份股，並連續三年入選彭博性別平等指數，以及名列富比世2020最佳企業雇主排行榜，獲得國內外CSR獎項肯定。引領企業穩健發展之際，彭双浪推動跨產業協會成立台灣顯示器產業聯合總會，以及擔任台北市電腦商業同業公會現任理事長，促進產業鏈整合，成功深化產業全球影響力。

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