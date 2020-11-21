大陸國家主席習近平昨日出席亞太經合組織領導人非正式會議提出積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），對此，經濟部長王美花今（21）日表示，台灣對於加入CPTPP從十年前就開始檢視我國相關體質，面對自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今日舉行，對於習近平首次表態積極考慮加入CPTPP，王美花指出，目前是兩方都還沒加入，但從過往CPTPP歷史來看，體制面是高標準的協定，而台灣十年前就開始檢視體質，包含NCC、衛福部陸續修法，以及智慧財產權法令都要符合這個高標準，我國體制面對於自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

王美花說，CPTPP起初是TPP，由美國起草，我國比對相關要求後不斷提升我國體制自由化，變成CPTPP之後又增加許多標準，因有決心要加入，經檢視、修法克服相關高標準，相對中國考慮加入CPTPP算是有很好的準備；台灣要盡快爭取加入CPTPP，也有賴國人支持。

(工商 )