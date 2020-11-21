台南崑山科大教室竄濃煙火警 無人受困 15:132020/11/21 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市崑山科技大學21日下午傳出火警，火勢於10分鐘內撲滅。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市崑山科技大學21日下午傳出火警，火勢於10分鐘內撲滅。（讀者提供／李宜杰台南傳真） 台南市永康區崑山科技大學21日下午2時半許傳出火警，失火地點為司令台下方的休閒遊憩與運動管理系教室，現場竄出濃濃白煙，在市府消防局動員全力灌救後，初步回報無人受困。 消防局於下午2時30分許獲報，台南市永康區崑山科大傳出火警，並出動復興、大灣、後甲、永康分隊等11車、22人到場搶救，所幸火勢於10分鐘內撲滅，現場無人受困，現場燃燒面積約1坪。 今日火警地點，為崑山科大司令台下方休息室，因不明原因竄出白煙，詳細失火原因仍待火調科人員調查。 (中時 ) #崑山 #火警 #永康 #現場 #原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民雄退休員警宿舍傳火警 幸無人受困 14:112020/11/20 社會 歡慶51周年 南臺科大集賢廳啟用 04:102020/11/20 投資理財 逸品琚山頂別墅 飽覽大台北美景 04:102020/11/20 投資理財 新光醫院長獲TCSA六大獎項 成為今年最大贏家 12:002020/11/20 健康 疑電線走火 苗市鐵皮屋暗夜遭烈火吞噬 03:082020/11/21 社會 台南觀賞魚養殖場 百店剩20家 04:102020/11/20 地方新聞 桃園副市長赴龍華科大演講 鼓勵教育人員有慈悲、同理心 18:232020/11/20 寶島 南市警強力取締大型車違規 3天開罰527件 15:322020/11/21 寶島 培育長照菁英 弘光科大設基地 04:102020/11/20 地方新聞 CCCE獲獎 樹德科大拚電競產業3.0 04:102020/11/20 地方新聞 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 上課遇見「超辣女學生」！短裙美腿秒殺一票同學 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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