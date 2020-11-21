台南市崑山科技大學21日下午傳出火警，火勢於10分鐘內撲滅。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康區崑山科技大學21日下午2時半許傳出火警，失火地點為司令台下方的休閒遊憩與運動管理系教室，現場竄出濃濃白煙，在市府消防局動員全力灌救後，初步回報無人受困。

消防局於下午2時30分許獲報，台南市永康區崑山科大傳出火警，並出動復興、大灣、後甲、永康分隊等11車、22人到場搶救，所幸火勢於10分鐘內撲滅，現場無人受困，現場燃燒面積約1坪。

今日火警地點，為崑山科大司令台下方休息室，因不明原因竄出白煙，詳細失火原因仍待火調科人員調查。

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