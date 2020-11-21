台中市西屯區河南、甘肅路口18日發生貨車側翻，將25歲廖姓女機車騎士壓死案件，經查肇事的張嫌是1名慣竊，涉嫌毒駕，駕駛偷來的貨車釀禍，事後法官裁定5萬元交保，有民眾痛斥：「若輕易交保，恐淪治安毒瘤」。

警方指出，張嫌事發前1晚至北屯區豐樂路1家貨運行偷貨車，貨運行員工上班時發現車子失竊於是報警，警方當天追查到張嫌人車在西屯區1處停車格，張拒捕加速逃離卻在河南、甘肅路口時，突然高速左轉彎，直接撞上3輛機車，貨車瞬間翻車硬生生壓死騎士廖女。

警方進一步調查，有竊盜、毒品前科的張嫌，當天偷走小貨車後除了躲避警方查贓車，另一方面因吸毒為了躲避檢查，在加速逃離情況下毒駕釀禍，廖女枉送命，警方訊後依過失致死、毒駕罪嫌移送，當天檢方聲請羈押。

不幸喪命、家住高雄的廖女是社會新鮮人，當天與妹妹到台中開心出遊，卻遭毒駕偷車賊撞死，同行的妹妹哭到人癱軟，法官裁定5萬元交保，廖女親友痛罵毒駕對社會危害甚大，籲勿枉勿縱。

(中時 )