中選會昨天召開委員會，決議「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項國民黨所提的公投案需限期補正。對此，國民黨主席江啟臣今（20）日出席黨慶前受訪表示，中選會不應該做內容的審查，而只能做形式的審查，如今形式程序上刁難，只代表想沒收民眾公投的權利，這也再再證明「在野蔡公投、執政砍公投」

江啟臣說，對此感到遺憾和憤怒，在2018年的公投後，執政黨火速的透過立法院修法，沒收人民公投權利，把公投重新關回不只是鳥籠，而是鐵籠，如今在執政者所設的規定下提出出公投連署，預計明年的8月28日能夠讓人民行使公投的權利，但是很遺憾的還是受到刻意的刁難。

江接著說，這兩個案子並沒有什麼問題，曾親自參與聽證會，會中好幾個專家都表達我們的歷史相當明確，內容也沒有什麼爭議，中選會不應該做內容的審查，而只能做形式的審查，所以在形式程序上刁難，只代表你想沒收民眾公投的權利，那也再次證明「在野蔡公投、執政砍公投」。

另外有媒體也問到「對蘇貞昌被點名遭撤換的看法？」，江啟臣回應，真得不在乎誰來當閣揆，我在乎的是會影響到對健康有疑慮的萊豬，還有新聞自由戕害的這些做法。如果換下一個閣揆的，還是會傷害人民，把國家當作自己家的話，那換跟不跟一點都沒差。

(中時 )