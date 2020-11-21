篆刻比賽參賽選手在主辦單位提供的奉天石上，展現畢生所學。（陳世宗攝）

全國書法比賽參賽選手，全都有一身的好功夫，下筆氣勢磅礡，令人嘆為觀止。（陳世宗攝）

92歲的馬占魁（右一）與73歲的女婿張益鈞（右二），兩人均寫得一手好字。（陳世宗攝）

第三屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，特延請台灣書法篆刻名家擔任評審委員。（陳世宗攝）

全國一年一度書法暨篆刻比賽盛事，「味丹杯全國書法暨篆刻比賽」今年邁入第三屆，參賽選手來自全國各地十分踴躍，今年有2169名好手報名參賽，現場千人同時書寫與篆刻，風雲際會、好手過招，透過一雙巧手各自展現神通，互相切磋，現場洋溢著書香與墨香。

台灣本土的味丹企業經營有成後，長年來積極回饋社會，更致力於社會公益活動，除捐建沙鹿深波圖書館至今30年，在大肚山下耕耘書香，持續不斷的贊助維護圖書館各項軟硬體設施，造福海線地區無數的莘莘學子。

味丹杯全國書法暨篆刻比賽是「味丹文教基金會」，致力於文化教育，推廣藝文相關文化美學的重要活動，希望生活中充滿書香墨香。21日在弘光科技大學毓麟館舉行，參賽選手十分踴躍有2169名好手報名參賽，現場千人同時書寫篆刻，是中部最大的書法活動盛事。

今天參加比賽的各界人士，來自全國各地的書法與篆刻好手！參賽者有人從台北、高雄等地遠道而來，特提前1天住宿在台中就是為了參加今天的比賽；書法比賽長青組最高齡是92歲的馬占魁，中國時報前台中縣特派員退休，與73歲的女婿張益鈞一起攜手報名參加，兩人均寫得一手好字。

第三屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，特延請台灣書法篆刻名家擔任評審委員，優勝者由味丹集團董事長楊頭雄、書法大師周良敦及書法界老師共同頒獎。楊頭雄指出，期待透過比賽推動書法美學，讓書法成為日常活動的一部分，讓藝術走入生活，呈現「生活就是藝術」，致力推動書香社會。

(中時 )