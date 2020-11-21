土雞蛋比白雞蛋營養？專家打破迷思。（中天新聞）

土雞蛋和一般雞蛋的營養成分比較。（圖／擷取自營養麵包（呂孟凡營養師））

雞蛋是家家戶戶必備的食材，但許多人認為「土雞比一般的蛋更營養」，對此，營養師呂孟凡列出兩者的營養成分比較，揭開驚人真相「土雞蛋沒有比較營養」，其實兩者都很營養，所以呼籲大家不要迷信，兩款都可以吃。

營養師呂孟凡在臉書粉專PO文分享，常聽到許多婆媽說「土雞蛋比較營養」，為了查證此言真假，她將一般的雞蛋和土雞蛋的營養素作比較，卻發現了驚人的結果。

呂孟凡指出，以每100公克可食部位（去殼）來比較，土雞蛋的熱量較低，也含有較多的蛋白質、鎂、視網醇當量、維生素B2和菸鹼素，其他的營養像是鐵、鋅、磷、DHA和膽固醇等營養，都是一般的雞蛋略勝一籌。

呂孟凡也說，其實天然食材都很好，並不需要特別去比較，但是為了闢謠還是得比較一下，不過看完列表可以發現「土雞蛋並沒有比較營養」，所以不需要特別迷信喔！雞蛋是很營養的食材，所以兩種都可以吃。

既然兩者的營養成分差不多，許多人不解為何「價格會差3至5元」。根據《中天新聞》報導，養雞協會秘書長王建培表示，產褐殼蛋的雞隻產蛋比例較白殼蛋少，自然物以稀為貴，所以土雞蛋與其挑蛋殼的顏色，不如挑新鮮的蛋。

而衛福部食藥署也分享「挑秘訣」，要留意蛋殼的完整性，不能有裂縫，上面也不要有泥沙或是雞屎殘留，或是選購包裝有CAS優質蛋品標誌認證的洗選蛋。

(中時新聞網)