基隆中山二路消防栓爆裂底部成噴泉，水噴射的高度至少有兩公尺高。（吳康瑋攝）

基隆市中山區中山二路21日下午3點左右，傳出又有水管爆裂，但這次爆管的位置，恰巧在消防栓的根部，導致水源源不斷的噴濺湧出，現場甚至有噴到兩公尺高，整個路面嚴重積水，過往行人嚇壞，一旁有民眾反映這已經不是第一次了，之前中山區就偶爾會有水管破裂，釀災的情事發生，令路面淹成水鄉澤國，自己住了十幾年，只有滿滿的無奈。

市議員張秉鈞除迅速通報自來水公司處理，但整段馬路已有一半都浸泡在水裡，他除站在一旁協助指揮來往用路人，也呼籲行經的車輛減速慢行，以避免發生危險。

基隆中山二路消防栓爆裂底部成噴泉，水噴射的高度至少有兩公尺高。（吳康瑋攝）

張秉鈞指出，自己下午行徑中山二路66號一帶時，發現該消防栓從底部傾斜，並且從根部噴湧出大量用水，令過往行人、機車騎士紛紛躲閃，他指出，中山區水管爆管事件已並非第一次，但這次連消防栓底座都爆開了，要是剛好有緊急狀況，後果將會不堪設想，他呼籲有關單位研究查察，以保護民眾安危。

張秉鈞日前邀集自來水公司登個單位赴西定路132巷會勘時指出，中山區高地較多，且因自來水管線和設施老舊，才容易發生水壓不足、加壓設施損壞，導致爆管積淹及水量不足等情事傳出，他要求自來水公司盡快擬出規畫改善工程，並汰換老舊管線。

基隆消防栓底爆裂，水噴比人高，當地人曝「已成老問題」。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )