首屆台美經濟對話確立半導體領域的戰略合作是雙方優先項目；經濟部長王美花今（21）日表示，未來半導體、5G、AI都可深化合作，也會向美方爭取在台設立5G認證中心。

王美花指出，5G與電信安全也是這次對話的重要議題，美國肯定台灣為5G乾淨通道夥伴，而台灣的產能可提供美國公司乾淨網路方面堅實的支援。

王美花說，台灣在5G通訊設備、伺服器、接收站等有龐大的供應鏈，可以在開放式無線電接取網路（Open Radio Access Network，O-RAN）架構下，和美方有很多合作。

王美花強調，台灣5G若能得到美國國家標準技術局（Nist）認證，對台灣產品可以行銷到美國與其他國家是非常重要關鍵，美方在台灣建立認證中心是很好的努力方向，因為台灣這方面認證須要美方協助，美方也有表達歡迎，後續會與NIST進行技術性細談。

王美花說，與美方討論如何進一步強化台美合作，也提到科技人才交流的議題，除了更多台灣人才可以到美國去，還有AI研發中心等，這些都是非常密切的合作關係。

(工商 )