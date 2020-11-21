原棒協主辦的關懷盃是宜花東基層棒球年度盛事，今年關懷盃在台東舉行，統一獅球星陳鏞基也趁機返鄉回饋，今日到場支持母校泰源國中的比賽，他坦言花東地區資源較少，有不少球員畢業後到西部讀高中，但其實花東球員資質相當不錯，若聚在一起實力可不輸棒球名校平鎮高中、穀保家商。

關懷盃今年邁入第27屆，陳鏞基正是第一屆參賽的小球員，他回想在就讀台東長濱國小時看到羅世幸、陳義信等職棒球星，見到偶像就如美夢成真，「看到他們心中會有一個目標，嚮往跟這些球星一樣，等於給小朋友夢想。」

陳鏞基表示以前打關懷盃受到前人照顧，長大後當然也要回來，「今年滿多年輕球員，像是余謙以前也在打關懷盃，成了職棒球員後變成哥哥要來回饋這些小弟弟。」

但陳鏞基也坦言台灣大部分大型盃賽都辦在西部，例如諸羅山盃在嘉義，對花東球隊來說，每一次去打比賽都需要大額花費，幸好關懷盃都就辦在花東，小朋友不用舟車勞頓，「都市很多好球員也是原住民出生，例如我們隊的林子豪也是原住民跑到平鎮打球。」

「台東選手都很不錯，若聚在一起不輸平鎮、穀保球員，你看職棒這麼多原住民，花東地區需要更好的環境。」此外陳鏞基回饋基層後也想灌輸小朋友觀念，不只打球才能生存，讀書也要兼顧，最重要的是小朋友不要走偏路。

(中時 )