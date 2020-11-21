口罩實名制今年2月上路，期間經歷數次片數調整，目前維持在成人14天9片，兒童口罩14天10片的措施。食藥署長吳秀梅今透露，明年元旦起，成人、兒童口罩購買片數都調整為14天10片，每包口罩分別從45元、50元降至40元，且由工廠直接分裝給藥局。

吳秀梅表示，目前採取的做法是把1盒口罩50片的口罩直接送到藥局，供藥師分裝，但對藥師來說，這樣的方式太辛苦。今年2月以來，藥師不僅要顧及自己的業績，還要花時間分裝，因此明年才會改為由工廠直接分裝。

對於工廠直接分裝，是否也是為了防止假口罩混充？吳秀梅說，假口罩事件是個案，這樣的目的主要還是考慮到藥師的辛勞，目前正在請廠商調查是否來得及處理包裝，從過去50片1盒改為10片1包，預計應能在明年1月1日如期上路。

明年1月1日起，不論成人、兒童，實名制口罩的購買數量都會調整為14天10片，價格也從成人9片45元、兒童10片50元，降至成人、兒童10片40元。對於為何工廠需要多做分裝，價格還能調降？吳秀梅表示，過去原料成本相當高，目前已經降低，因此必須反映在民眾的購買價格上。至於配送到藥局盒衛生所的量，則依據販售的量來決定，量少就少配，量多就多配。

吳秀梅表示，口罩最早每日只能產出188萬片，但隨著產能提升，目前每日產量已能達到3500萬片。至於定額徵用、口罩實名制會持續多久，她表示，台灣目前雖然很平安，但是不代表疫情已經過去，定額徵用會持續到明年，口罩實名制也還是會持續，只是何時停止還是要由指揮中心決定。

(中時 )