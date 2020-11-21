唐鳳挑戰一日諮商心理師！由諮商心理師公會全國聯合會主辦的「諮商心理師節」已邁入第三年，過去兩年分別在台北、台中透過實體活動拉近心理諮商與民眾的距離。諮商心理師公會全國聯合會指出，大部分的活動透過線上社群互動的方式進行，其中包含心理衛教懶人包、心理療癒歌單、職業與名人訪談等豐富多元的主題，藉此帶領民眾可以更認識諮商心理師並增進內在自我照顧的能力。

《2020諮商心理師節─讓我看見你》特別邀請有多年接受心理諮商經驗，且深受民眾喜愛的行政院政務委員─唐鳳接受訪談，分享曾經接受心理諮商的感受，及破除民眾對心理諮商可能的誤解與疑慮。

唐鳳會開始接受心理諮商 竟然也與他的求知慾有關

唐鳳表示，最初會開始接受心理諮商，是因為參與相關研討會時，友人的建議：「想真正看懂、體會精神分析師撰寫的相關著作，最好要有接受精神分析的經驗。」因此開啟唐鳳的心理諮商之旅。

「古典精神分析治療」是心理治療的知名學派，特色是談話間隔較為密集。由於分析師人在法國，所以治療多是透過網路視訊方式進行，但唐鳳每半年會前往法國與分析師見面。這段分析之旅，也就在唐鳳與分析師每週4次、每次45分鐘的談話分析，持續了將近五、六年。後來因為入閣，無法頻繁地前往法國而協議結束治療。

讀再多潛水的書 不如實際去潛水

唐鳳表示，接受心理治療的經驗確實如預期，讓自己對相關著作有更深一層的理解。除此之外，經歷長時間的心理諮商使自己好像在內心複製一份治療師的工作方式，心中彷彿有治療師的縮影。在遇到困難或是混亂時，這段經驗就像一面鏡子，使自己可以隨時檢視內在狀態，就算沒有持續接受治療，也能透過自我的檢視和對話，讓內心安頓下來。

唐鳳最後也提到，心理諮商其實就像時下熱門的「超前部署」概念。預防勝於治療，不須等到真的出狀況才前去諮商。以自己為例，諮商期間一週七天，就算不是諮商的那幾天，在相同的時段心也會不自覺地靜下來。而長期諮商在自己內心「安裝」的治療師形象，也可以協助自己在遭遇困難過情緒起伏時，提供不同的視角，較快讓自己恢復常軌。

除了接受訪談外，這次活動也邀請唐鳳政委擔任「一日諮商心理師」，在模擬會談中擔任心理師角色，陪伴模擬個案的困擾。至於政委的表現如何呢？詳細的訪談與模擬諮商影片，都會刊登在《諮商心理師節在台灣》的臉書粉絲專頁中，快去一探究竟吧！(編輯梁惠明)

讓《唐鳳》看見你：諮商是心理困擾的超前部署。(影音來源/社團法人中華民國諮商心理師公會全聯會)

(中時新聞網)