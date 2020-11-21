52歲女星伊能靜在雙11豪買900件商品，還出動三輪車載貨品，一度登上微博熱搜，近日她陸續收到包裹，將開箱過程拍成影片，不過東西實在太多，倉庫徹底爆炸。

伊能靜20日在微博PO出一部份的開箱影片，她買了900件商品，目前只收到30個包裹，但倉庫已經堆滿紙箱，幾乎看不到明顯的路跡，伊能靜從早上10點多開始拆包裹，起初還能笑笑的說：「購物一時爽、拆箱一直爽！」但拆到第四個包裹時，她開始覺得崩潰，不禁掩面大喊：「我的天啊！不知道要拆多久…？好吧我盡力。」

雖然才來30幾個包裹，但已佔滿倉庫。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜拆到崩潰。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜邊拆包裹邊介紹買了什麼好物，從保養品、衣物到生活用品都有，也不忘替女兒買了幾件保暖外套和繪本，只不過拆到下午3點，還沒辦法把包裹通通開箱，於是她把一部份衣物拿到女兒房間，「期待米粒回來讓她試一下衣服囉！」

伊能靜把握雙11優惠爆買900件商品，買到倒數一分鐘仍不肯罷休，失心瘋的購物慾讓網友看傻眼，登上微博熱搜排行榜，對此老公秦昊沒有責怪，倒是隔空喊話「我有幾件呢？」

(中時新聞網)