華友聯集團總部近日喬遷至高雄文山特區。（華友聯提供／柯宗緯高雄傳真）

華友聯集團總部近日喬遷至高雄文山特區，事業體橫跨土地重劃、房產、休憩及幼教等4大產業。華友聯開發董事長陸炤廷透露，今年集團營收合計27億元，明年將再推出百億元的建案預售，而2022年集團營收上看64億元。而集團旗下H會館、清水漾精品旅店今年不受疫情影響，住房率居高不下，集團也有意擴張旅館事業版圖。

陸炤廷指出，華友聯集團將在2021年推出3個預售建案，包括小港案33億元、果貿二案46億元、台南86特區案22億元，總銷金額達101億元。

他提到，華友聯在休憩產業，目前有屏東H會館、台南86特區的清水漾汽車旅館，兩者住房率相當旺，H會館今年4至10月平均住房率達8成、旺季每晚7、8000元，而清水漾則是幾乎天天客滿。

看好飯店市場，華友聯集團也有意興建「清水漾汽車旅館」二館，瞄準高鐵台南站生活圈的土地，也不排除興建星級旅館；另，華友全市地重劃公司負責的宜蘭86公頃重劃工程，也預計朝休閒飯店、全齡住宅開發。

至於這次啟用的華友聯總部，樓高14層，8樓以上自用，其餘樓層將以每坪1000元（包括管理費），將出租給跟集團企業相關連的企業進駐。

(中時 )