打造低碳城市、推動綠能運輸，台中市府多管齊下打造電動車友善環境，截至10月底、已設置587站電動汽車充電站，數量為全國第一，另電動機車充電站有724站、居全國第二。環保局代理局長陳宏益表示，透過充電站的建置，盼提升民眾使用電動車意願。

環保局表示，環保觀念盛行，電動汽機車的推行更顯迫切，為廣設電動汽機車充電站、提供車主方便的充電環境，環保局補助公部門、機關、學校與登記在台中的法人、公司行號在全市各區設充電站，機車每站最高補助1萬元、汽車5萬元。

環保局強調，截至今年的10月15日，已經收到25家業者、共42處申請設置充電站補助，預計將增設28站汽車、14站機車充電站，其中有8家為飯店或旅宿業者、共申請設置19站，值得關注的是，位於海拔1740公尺高的儷野大飯店也申請增設2站，盼藉此帶動遊客駕駛電動車上山的意願、減少燃油車汙染空氣。

環保局強調，今年特別放寬「電動汽車充電站設置補助計畫」的規定，取消公寓大廈充電站須對外開放使用的規定，結果有16家公司行號、社區或公寓大廈管理委員會，共申請設置21站充電站，另梧棲區公所也申請設置2站。

(中時 )