苗栗縣銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋，為今年台灣動物保護行政監督聯盟「友善動物傑出村里長」得主，是苗栗縣唯一獲得此殊榮的村里長，21日他接受縣府表揚，另外縣府也發放石虎生態服務給付計畫獎勵金，第3次獎勵表揚活動共發出54萬元，感謝鄉親與瀕危保育類野生動物石虎和平共存。
林務局與苗栗縣政府感謝7名協助石虎保育有功人士，其中銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋為今年全國動保行動獎得主，竹森村擁有全國首座石虎資料館，邱宏洋長期致力加強社區綠美化、保護石虎棲地及推行無毒農耕，是全國近8000名村里長中，5位得獎人之一，更是苗栗唯一的1位，。
邱宏洋強調「人與石虎要和平共存」，以往人們討厭石虎吃雞鴨，但就是因為人類把石虎的食物毒死了，石虎才會去吃人養的雞鴨，如果石虎的食物充足，大家就能和平共存，這也是推動無毒農耕石虎米的原因，希望透過石虎保育讓竹森成為幸福的長壽村。
農業處21日在西湖舉辦表揚並發放獎勵金，連同前2次表揚，總計已發出近218萬元獎勵金，感謝40位鄉親與石虎和平共存，成功幫助6隻石虎脫困、返回野外生存，保育科指出，石虎生態服務給付計畫明年度將以「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」執行，增加對棲地友善的給付。
保育科表示，苗栗縣府頒布「苗栗縣協助石虎保育工作獎勵補助辦法」，110年度起，對參加計畫的社區巡守隊加碼2至5萬元獎勵金，若經縣府石虎保育推動小組會議評定著有成效者，得視情形再發給1次2至5萬獎勵金，對團體層層疊加鼓勵。
個人獎勵方面，實際耕作於苗縣石虎可能出沒範圍之農地，經農委會審認通過友善環境耕作團體登錄有案之友善環境耕作者，或參加此計畫具請領友善石虎農地生態系服務給付獎勵金資格者，每公頃每年再加碼5000元獎勵金。明年歡更多鄉親一起愛石虎、拿獎金。
(中時 )
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