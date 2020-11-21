林務局及苗栗縣政府農業處21日在西湖舉辦109年度苗栗縣友善石虎生態服務給付試辦計畫暨保育石虎有功人士獎勵表揚會，連同前2次表揚，總計已發出近218萬元獎勵金。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋（右二），榮獲今年全國動保行動獎，是苗栗縣唯一獲得此殊榮的村里長，21日他接受縣府表揚。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋，為今年台灣動物保護行政監督聯盟「友善動物傑出村里長」得主，是苗栗縣唯一獲得此殊榮的村里長，21日他接受縣府表揚，另外縣府也發放石虎生態服務給付計畫獎勵金，第3次獎勵表揚活動共發出54萬元，感謝鄉親與瀕危保育類野生動物石虎和平共存。

林務局與苗栗縣政府感謝7名協助石虎保育有功人士，其中銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋為今年全國動保行動獎得主，竹森村擁有全國首座石虎資料館，邱宏洋長期致力加強社區綠美化、保護石虎棲地及推行無毒農耕，是全國近8000名村里長中，5位得獎人之一，更是苗栗唯一的1位，。

邱宏洋強調「人與石虎要和平共存」，以往人們討厭石虎吃雞鴨，但就是因為人類把石虎的食物毒死了，石虎才會去吃人養的雞鴨，如果石虎的食物充足，大家就能和平共存，這也是推動無毒農耕石虎米的原因，希望透過石虎保育讓竹森成為幸福的長壽村。

農業處21日在西湖舉辦表揚並發放獎勵金，連同前2次表揚，總計已發出近218萬元獎勵金，感謝40位鄉親與石虎和平共存，成功幫助6隻石虎脫困、返回野外生存，保育科指出，石虎生態服務給付計畫明年度將以「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」執行，增加對棲地友善的給付。

保育科表示，苗栗縣府頒布「苗栗縣協助石虎保育工作獎勵補助辦法」，110年度起，對參加計畫的社區巡守隊加碼2至5萬元獎勵金，若經縣府石虎保育推動小組會議評定著有成效者，得視情形再發給1次2至5萬獎勵金，對團體層層疊加鼓勵。

個人獎勵方面，實際耕作於苗縣石虎可能出沒範圍之農地，經農委會審認通過友善環境耕作團體登錄有案之友善環境耕作者，或參加此計畫具請領友善石虎農地生態系服務給付獎勵金資格者，每公頃每年再加碼5000元獎勵金。明年歡更多鄉親一起愛石虎、拿獎金。

(中時 )