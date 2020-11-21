空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，根據現場搜救人員表示，海軍錦江艦、獵雷艦及奧黛麗絲號海測船，連續兩天接收到清晰戰機信標訊號，經過交叉比對，已標定詳細位置，但當地深度超過1000公尺，加上海流強大造成探測儀器與水下攝影機操作困難，危險程度高，目前暫時無法完成水下作業，將待天氣，海流暫時穩定，將立即展開精確攝影與打撈工作。

失事F-16戰機沉水下1000公尺，當地海流強大準備進行打撈，圖為海軍獵雷艦。(中時資料庫)

目前三艦都已經在戰機殘骸上方水面進行水攝影與把撈準備工作，並透過水下側掃聲納與攝影，確認戰機殘骸位置。但因為當地海域實在太深，已超過水下1000公尺，而且海流相當強勁，造成探測儀與攝影操作困難，因此將等待天氣時機好轉立刻進行打撈。

軍方打撈任務最重要關鍵為失事戰機黑盒子，其中包括駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），和飛行資料錄器（Flight Data Recorder, FDR），即使墜海也會持續發出訊號，電力可達30日。黑盒子記錄戰機起飛後的駕駛艙通話記錄以及各種飛行資料，將是未來戰機事故調查重要的依據。

(中時新聞網)