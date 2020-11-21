「員林保安堂曾春泉洋樓」日前傳出屋主將販售消息，讓附近民眾及文史工作者擔心，販售後恐怕遭拆除，消息傳出彰化縣文化局介入，20日招開文資審查會議，確定將保安樓新增為縣定古蹟，未來將由縣府列管進行保存及維護，消息傳出後也讓民眾放心，這美麗的古宅終於能被留下。

曾家洋樓保安堂，坐落在彰化員林第一市場民生路旁巷弄，興建於1936年，由當時保安堂院長曾春泉所建，店面窄而縱深長，雖然夾在整排街屋中間，但採用五開間的寬正面設計，流出前庭，頂樓能俯視四周街景，氣派非凡。

彰化縣政府20日召開1屆「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」共新增1處古蹟及1處歷史建築，新增的古蹟為保安樓，而歷史建築則是起造於清同治年間的「社頭深坵祠」。

文化局表示，經調查員林保安樓建於昭和11年（1936）之和洋折衷洋樓建築，是員林地區少見的近帶洋樓建物，二三樓層露臺、凸窗等，與室內樓梯連結，空間具流動性與開放性，前屋主曾春泉先生，為日治時期及戰後員林地區著名醫生，其子曾煥仁亦為員林名醫，父子兩代對地方醫療史具有高度歷史意義。

而新增的歷史建築「社頭深坵祠」，為福建漳州南靖施洋蕭姓書山派下四大祠堂之一，西向社頭平洋，屋後有化胎，屋背對向尖湖山作為父母山，正殿及三川殿大木仍為舊構，地基石板磚砌多為原物。

而會議一共審議15案，包含「埔心李家古厝」、「彰化市農業倉庫」、「員林神社遺跡」等案，部分可能因建物完整性不足，或遺留部分皆經過改建等為由，無法納入歷史建築，文化局表示，會中也通過5案修復再利用計畫案，未來會進行修復整建，來保留彰化珍貴的文化資產。

(中時 )