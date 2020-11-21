皇家傳承牛肉麵店遭民眾爆料，位在新莊的食品加工廠並未登記，且新北市經發局昨前往稽查時不願配合受檢；記者實地前往該食品加工廠查看，皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌從廠內走出受訪表示，應該是誤會，我們都很配合檢查，只是一樓加工區需要穿著安全的服裝避免污染食材，已與相關單位約好時間再次檢查。
陳家斌表示，做為一個廠商，依照政府法令，把每個生產環節做好，就不怕被查水表了；而另外工廠都是合法設立公司登記，也有在食品業者登錄平台上。而在官網上，公司地址都是公開透明的，甚至連紙箱上也有印製，如果是地下工廠應該不會那麼容易被查到。
陳家斌繼續解釋，廠房2樓主要是辨公室和儲放物品的地方，1樓則是製造和加工食材，為了食品安全，進出都要穿著特製服裝進入，避免食材受到污染，下次也會幫稽查人員準備服裝進入，全程配合稽查。而針對是否被「查水表」，陳總語帶保留表示：「不好說，只想做好食安、做好美食而已」。
(中時 )
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