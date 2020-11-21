台北市一名36歲張姓媳婦，疑似不堪長期遭婆婆言語霸凌，8月於臉書留下一篇「我的婆婆殺了我」的貼文後尋短，事隔三個月後生前與婆婆的錄音檔曝光，也讓知名音樂人許常德感嘆：「被霸凌者都是這樣才走上絕路」。

張姓女子生前與婆婆的錄音檔曝光，過程中婆婆不斷用言語狂酸，而媳婦則是相當無助連說了20次「對不起」，對此許常德在臉書PO出這段對話錄音，接著表示：「好令人窒息的官威，如此的家教真的會殺死人」，並指出這位媳婦有漠視的老公、不能說放就放的婚姻、不能帶走的孩子以及無法說清楚的委屈，獨攬太多的枷鎖在身上，才導致憾事發生。

對於外界質疑為何不勇敢抵抗，許常德表示由此可看出殺死她的不只是婆婆，更藉此讓每個男人反思若婚姻制度改成男人嫁進女方家，屆時看看有多少人願意，不過整起事件的關鍵在於冷漠的旁觀者讓人絕望，最後變成壓垮受害者的最後一根稻草，被霸凌者都是這樣走上絕路。

許常德臉書全文。（圖／許常德的地下手記臉書）

對此網友也紛紛留言：「好心疼這位媳婦…生活在這種環境，壓力太大了」、「女人何苦為難女人，忘了自己如何苦過來」、「這個事情還會繼續發生沒有結束，因為老公會再婚」。

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