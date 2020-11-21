美國一位小女孩凱特琳（Caitlin Burch）日前跟爸媽說她在姊姊床底下看見一隻「毛茸茸的大怪物」，還用雙手比出怪物大小，但爸媽檢查房間沒發現異狀，就當作她愛胡思亂想，之後她陸續幾晚說仍看到怪物，某一天爸爸在半夜進去她房間才發現怪物真的存在，原來是隻大負鼠。

6歲的凱特琳日前突然跑到爸媽房間說姐姐房間床底有一隻毛茸茸的動物，整隻看起來很蓬鬆、巨大，但爸媽檢查房間後沒有發現異狀，因此沒有相信她，之後某晚凌晨3點，她又驚慌地跑來找父母說「怪物又跑出來了！」這次爸爸馬上趕去房間內查看，他才相信女兒看到的是真的。

女孩稱床底有毛茸茸大怪物，父母原本不信，後來才發現原來是巨大的負鼠。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

原來是一隻野生的超大負鼠跑到房間內，牠一直躲在玩具箱內，如果不發出聲音，乍看會以為是絨毛大娃娃，而且牠似乎覺得房間很舒服，一直待著不肯走，只有晚上時才會活動，因此跑到床底下，被凱特琳發現，爸爸最後親手將牠抱到後院，牠才跑走。

女孩稱床底有毛茸茸大怪物，父母原本不信，後來才發現原來是巨大的負鼠。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

事後凱特琳的爸媽對於不相信女兒感到很愧疚，而凱特琳因此非常喜歡負鼠，相當捨不得負鼠離開房間，但因為負鼠沒辦法在家飼養，爸媽因此帶她去賣場買了一隻超大的負鼠娃娃，希望能一解她的思念之情。

因為負鼠沒辦法在家飼養，爸媽因此帶凱特琳去賣場買了超大的負鼠娃娃。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

(中時新聞網)