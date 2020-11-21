【現場直播】 NCC殺了新聞自由！力挺中天 捍衛言論自由戶外開講

民進黨多項施政引發民怨沸騰，中天新聞台換照被駁回更遭外界痛批蔡政府讓台灣民主蒙羞，為表達捍衛言論自由，有民眾號召今天下午前往自由廣場聲援中天，呼籲大家勿忘「1118」是新聞自由已死的日子。

自由廣場前民眾已經開始聚集。(圖/讀者提供)

自由廣場前民眾已經開始聚集。(圖/讀者提供)

國家通訊傳播委員會(NCC)11月18日決議不予中天新聞台換照，許多民眾意識到言論自由恐遭民進黨閹割，因此號召今天下午四點前往自由廣場牌樓，呼籲大家一起站出來聲援中天新聞及言論自由，怒吼「新聞已死─NCC殺了新聞自由」。

此外，集結勞工、環保、食安、土地、言論自由等40多個團體組成的「秋鬥」，也將於明天下午12點半集結凱道、中正紀念堂，向政府表達反對明年元旦起進口萊豬，以及捍衛言論自由的訴求，對民進黨施政敗壞開第一槍，向傲慢蠻橫的政府發出公民不服從的聲音。

現場來自台北市萬華區的王女士說，她實在太生氣了，民進黨什麼都拿走了，現在連中天也容不下去、太過份。（圖／讀者提供）

現場來自台北市萬華區的王女士說，她實在太生氣了，民進黨什麼都拿走了，現在連中天也容不下去、太過份，今天她主動來參加、也帶她兒子和鄰居來。她說「她一向只看中天，以後若沒有中天，她就在網路上看中天」，她也已經按了「小鈴鐺」，訂閱中天網路節目。

另有一位黃小姐很激動的在現場喊話，痛批民進黨政府:「憑什麼要我們吃萊豬？有道理嗎？新聞自由、言論自由那就不用講了，是最根本的啊」，語畢。獲得群眾熱烈鼓掌。（圖／讀者提供）

另有一位黃小姐很激動的在現場喊話，痛批民進黨政府:「憑什麼要我們吃萊豬？有道理嗎？新聞自由、言論自由那就不用講了，是最根本的啊」，語畢。獲得群眾熱烈鼓掌，表示同感。

今明萬人上街 捍衛言論自由。21日自由廣場聚集許多人潮。（圖/讀者提供）

直播》聲援中天！民眾群集自由廣場怒吼。(圖/讀者提供)

(中時新聞網)