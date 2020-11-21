出身金門的陳其撰至今每日臨池不輟。（謝明俊攝）

謝佩珊與長姐都是職業軍人。（謝明俊攝）

陳其撰作品曾多次赴大陸聯展。（謝明俊攝）

謝佩珊喜以花卉植物人畫。（謝明俊攝）

書法家陳其撰及畫家謝佩珊都是曾經奉獻國家的退役軍人，各自對書法及水彩繪畫投注20多年的心血學習，出身金門的陳其撰至今每日都勤習書法，自謙習了20年才稍稍懂得如何寫字。政戰少校退伍的謝佩珊，目前更是一邊繪畫，一邊透過畫畫來幫助失智老人減緩退化。兩人從21日起在竹南鎮公所美術館舉行墨彩聯展，歡迎各界踴躍前來指教。

陳其撰出生金門縣金沙鎮河斗里斗門，陸軍官校正科50期畢業，服務軍旅前後超過30多年，早在就讀中正預校時，就對書法有興趣，但一直獲老師指點，直到進入指參學院深造時，有機會獲得名師張炳煌指點，並在調派政戰學校上校教官的機會，參加台北教育大學的書法研習班前後5年，打下紮實基礎。

11年前，陳其撰自軍中退伍，更積極投入書法世界，並加入中國書法學會，並擔任中華書道學會秘書長，多次組團赴大陸舉行聯展20餘次，作品曾獲大陸書法報、廈門書畫院典藏，至今每天仍臨池長達數小時，10年如一日。

謝佩珊出生在台南麻豆，家中有3姐妹，她排行老2，從小就喜歡畫畫，一路考進政戰學校藝術系，1995年畢業，早在政戰3年級時就獲得全國美展水彩入選。謝佩珊服役至2013年以少校官階退伍，長姐同樣從事軍職，於鶯歌商工教官任內退役。

謝佩珊說，她年輕時個性非常內向，除了同為女生隊，幾乎很少跟學校同學學長弟接觸，別的同學一放假就結伴出遊，她則是到處找老師學畫，並且很幸運的在軍職期間，國防部鼓勵軍官們利用機會深造，她因而完成在文化大學美術研究所學分班及樹德科大設計研究所的學業。

謝佩珊退役後，先在高雄左營開美術班傳承下一代美學教育，並曾應邀赴大陸海南島擔任藝術交流美術指導教師，為了襄助擔任醫師的丈夫投入老人長照工作，謝佩珊運用個人最擅長的繪畫，來陪伴失智老人學習治療延緩老化。目前她白天全心陪伴長輩，再利用空餘時練畫。

謝佩珊喜歡畫花卉植物，畫作多以這類題目，並喜愛以紫色表達亮麗明快的感觸，這次展出畫作，都是她近1年的新作。謝佩珊與陳其撰都是長時期貢獻軍旅，竹南鎮公所特邀2人到竹南美術館展出最新作品，歡迎縣民撥空前來共享墨彩之美。

(中時 )