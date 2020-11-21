城揚建設推出的「城揚御廳苑」，房價站上3字頭，創下該區段最高紀錄，但6月開賣以來熱銷近8成。（柯宗緯攝）

城揚建設推出的「城揚御廳苑」，房價站上3字頭，創下該區段最高紀錄，但6月開賣以來熱銷近8成。（柯宗緯攝）

高雄文山特區近來為房市熱點，成為各家建商兵家必爭之地。其中，城揚建設推出的「城揚御廳苑」，房價站上3字頭，創下該區段最高紀錄，但6月開賣以來熱銷近8成。業者更狠砸3億元，打造285坪的獨立會館。

城揚董事長楊振宗指出，該案總銷50億元，總戶數313戶，已售出250戶，約8成。城揚已深耕文山特區20年，「御廳苑」可謂代表作，又「永久」面對公園第一排。

他指出，這次特別打造御廳苑獨立休閒會館，總共285坪，公設規劃採動靜分界的創新設計，屬於動態性強、互動性高的設施，例如宴會廳、KTV視聽室、棋藝室、buffet式聯誼廳、迎賓門廳設於獨立會館中，動態休閒可以不干擾到社區住戶作息。

「高雄房價不再委屈！」負責銷售的上揚國際建築團隊董事長林聰麟提到，高雄房價委屈已久，但若以該案所在地，面臨公園第一排，每坪30萬不為過。

(中時 )