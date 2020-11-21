韓國人氣長青綜藝節目《Running man》開播即將滿10週年，長年以來累積海內外粉絲眾多，深深受到觀眾喜愛，這次的慶生特輯當中，製作單位專程找出10年前首播日的歷史畫面，在場的主持人們看了不禁感嘆：「作夢也沒有想到我們就這樣跑了10年啊！」製作單位更精心設計，特別選在10年後的同一天錄影，讓寓意加倍放大，節目最後還用直播的方式和觀眾進行互動，感謝忠實粉絲們一路上相伴與支持。

本週播出主題為《怪盜Running Man的挑釁競賽》，由主持人們扮演具備不同「能力」的角色，來出席這場10週年派對，過程中，發現有金塊大盜會趁著大家不注意時竊取金塊，眾主持人化身偵探抓出疑點，一絲細節也不放過，最後再透過直播的方式讓觀眾一同參與投票，這也是《Running man》開播以來節目中最長的一次直播，短短20分鐘吸引了23萬人次的投票數，超強吸粉度讓人嘖嘖稱奇。

十週年特輯Running man成員直播與觀眾同樂。《中天綜合台提供》

十週年特輯Running man成員直播與觀眾同樂。《中天綜合台提供》

直播尾聲由觀眾票選最可疑的四名嫌犯，當場接受殘酷懲罰「泥漿灌頂」，只見這四人與觀眾歡樂互動的同時，大量泥漿如瀑布般傾下，四人當場不但瞬間石化，而且搖身一變「四尊石像」，超爆笑畫面也讓在旁眾人仰天大笑無法自拔。想知道到底是哪四人受到如此酷刑？更多精彩內容敬請鎖定本週日晚間六點中天綜合台《Running man》。

(中時新聞網)