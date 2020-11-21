世界上有兩種人，一種人可以找到攀談的最佳時機，另一種人則否。就算你停止閒聊，並且準備好要充實對話，但如果你找不到搭話的最佳時機，前面的功夫也很有可能付之東流。

下面就是你應該避免向對方搭話的八種時機：

1.對方正好用叉子或湯匙拿起食物時。

2.對方正要把食物放進口中時。

3.對方正在咀嚼時。

4.對方正用吸管吸入飲品時。

5.對方接起手機說「喂」的時候。

6.對方正在使用電腦，不斷傳來打字聲時。

7.對方正在咳嗽時。

8.對方正在和其他人交談，正聊得高興時。

某次我正在餐廳吃午餐，當我把食物大口放進嘴裡後，店員立刻就問我：「請問什麼時候幫您上甜點呢？」我實在很想跟他說：「在問問題之前，先看一下狀況好嗎！」但當時我正在咀嚼食物，因此做了一個「請等一下」的手勢。這位店員絲毫沒有抱歉的樣子，就一直站在原地等待我回答。記得我當時為此還滿惱火的。

接著這位店員，第二次也是在同樣的時間點向我搭話，因此我就用最快的速度把口中食物吞下去之後，告訴那位店員：「不好意思，你可不可以不要在別人嘴巴裡面有食物的時候問問題？這種時候人家沒辦法說話吧？」這時店員才一副恍然大悟的樣子，並向我道歉。令我驚訝的是，他竟然連這種最基本的禮貌都不知道，而且因為這樣，讓我在用餐時感受到不必要的壓力，真是讓人難以忍受。

如果你完全不考慮對方的狀況，自己想講話就講話，那麼對方認為你不體貼、不機靈、不會察言觀色，也無可厚非。這種人缺乏上述三種要素，我把「不會」以「N」來代替，把這種人稱作「3N的人」。

在顧客正在交談中突然插話的店員，就屬於3N的人。當然，站在店員的立場，他們必須在有限的時間內提供服務，如果要一一觀察顧客對話的時間點，那麼根本無法工作。但越是這種時候，很會尋找搭話時機的店員，就會採取以下行動：

首先，為了要製造出能和顧客說話的時間，他會在開口之前先拉近與顧客之間的距離，並等待時機。具體方法，就是單腳向前踏出一步，身體向前傾，進入對方的視線範圍。接著要用視線和全身釋放出「我想要和您說話，現在正在等待您適合的時機」的訊號，再以沉穩的表情看向對方，等待與對方四目相交。這麼一來，顧客就會注意到店員的存在，並告訴店員可以說話的時機。

任誰都不想在談重大生意時、在約會中被他人打擾。而你卻只顧著自己的工作或狀況，大聲的說：「讓您久等了！為您上今日濃湯，今日是法式牛蒡濃湯，裡面使用的牛蒡，是跟我們餐廳直接簽約的農場……。」這樣勢必會讓聽話者感到不愉悅。

其實很多時候，有許多人找不到與對方搭話的時機。在這裡我要重新強調，所謂搭話的時機，必須是對方認為現在可以跟你說話的時機。就算你要問對方：「不好意思打擾一下。」為了不要驚動對方，所以在開口之前，就要先採取前面介紹的「進入對方視線範圍」。

前幾天，我走在路上。一位走在我後面的男性，撿到了我掉落的鑰匙圈，他說：「不好意思，妳的東西掉了喔！」並把東西遞還給我。他向我搭話的時候，其實加快了腳步，走到我面前，等彼此都確認了眼神之後，他才開口向我說話。

我相信是因為他不想嚇到我的緣故。如果我完全沒意識到他的存在，而他就在我背後很近的距離跟我說話，我相信我會很緊張。在開口之前，讓對方感覺到你的存在，並且用視線示意，就會有很好的效果。

此外，如果對方正在氣頭上，而你又想要說話時，也請先在對方說完話之前，認真的聽對方要說什麼，等待適當的時機（比較細節的時機，就是等對方的呼吸逐漸緩和、正好吐完氣的時候）。

為了找到正確的說話時機，就要好好觀察對方每一個瞬間所說的話和動作，並算好「現在就是機會」。搭話的時機給對方的印象，和你所說的內容有著一樣的分量。如果掌握好說話時機，我相信你之後的談話，就已經成功了一半。

對話不僅僅仰賴使用的詞彙，也必須從身體到氣氛去表現。請試著找出在開口前你所能下的功夫，並且好好實踐看看吧。(編輯梁惠明)

《不說「我」，別人才聽你的》書封(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)