在大陸上海一所國小教書的27歲劉姓女老師，今年一月與嚴姓富二代結婚，婚後3個月就懷孕，本來隔天要告訴丈夫這個好消息，卻因拒絕給老公55萬人民幣（約新台幣240萬元）嫁妝還賭債，慘遭3刀刺頸斃命，造成一屍兩命悲劇，劉女老父得知消息悲泣說：「女兒剛知道懷孕隔天就被殺了」。

據陸媒報導，劉女的富二代丈夫因為欠下125萬人民幣（約540萬元新台幣）賭債，事發當日一看到妻子，就持刀威脅交出55萬人民幣嫁妝幫還債，劉女不從，逼起丈夫殺機，對她頸部猛刺3刀斃命，還當場焚屍，意圖毀屍滅跡。

劉女父親得知消息，立刻衝到2樓火場想救出女兒，無奈火勢太大，只能眼睜睜看著女兒被燒死。嚴男被逮捕後承認所有犯行，前日（19）在法院上揚言「快點槍斃我」，要求法官判處他死刑，卻從頭到尾未向妻子的親友道歉。因嚴男自首有悔意，法官審理近3個小時仍未當庭宣判。

釀一屍兩命的渣夫，在法庭要求法官將他判處死刑。（圖／翻攝自網易新聞）

(中時新聞網)