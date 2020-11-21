2020茄萣烏魚海鮮美食節活動21日在茄萣區舉行，民進黨立委邱志偉致詞說，要發展茄萣區連結永安的跨港大橋，指日可待，這已經用1700萬元做可行性評估，方案出爐後，未來約將投入30億元經費，需要中央與地方努力，以及台電、中油支持。

邱志偉表示，這是他第10年參加烏魚節活動，祝活動順利。對於茄萣區的交通，邱志偉表示，發展茄萣至永安的跨海大橋可以解決聯外交通，也帶動地方發展，未來茄萣區的地方建設還要大家一起努力。

邱志偉說，一個地區的繁榮，要靠中央與地方，政府的存在是為國家做事，為人民服務，做好是應該的。他會腳踏實地，勤奮工作，帶動北高雄的繁榮。

他指出，茄萣雖然位於高雄的最北端，但這是台南市與高雄市中間的橋梁，未來茄萣區成為兩個城市之間的軸心區，以後還有捷運計畫，從湖內延伸到台南市區，對未來充滿期待，希望大家共同努力。

(中時 )