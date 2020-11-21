日本19日新冠肺炎確診人數暴增，全國單日新增逾2000例，疫情相當嚴峻。對此，一名住在日本的台灣女生表示，這幾天因為出現喉嚨痛症狀，便到當地醫院看診，沒想到竟被帶到隱密入口，「做CT、照X光、抽血檢查」，做完一系列檢查，讓她懷疑自己像是該醫院的高級VIP。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，自己這幾天出現喉嚨痛的症狀，體溫也偏高，喉嚨腫得受不了，去了當地的病院，在掛號時，櫃檯小姐從健保卡注意到她是外國人，「立馬嚇得要我移去自己的車上等。」

接著醫院立馬派了專員量體溫、血壓，結果顯示一切都正常。隨後詢問是否有出境或是回台灣，「我都是答沒有，因為我離上次回台灣已經超過半年之久。」沒想到下秒她就被帶到一隱密入口，開始一連串精密的檢查「做CT、照X光、抽血檢查，我當下也是滿頭問號，我只是喉嚨痛而已為什麼要做那麼多檢查，「後來醫生說明我的肺都沒異狀，所以安排我做PCR新冠肺炎篩檢。」

大陣仗的檢查讓她無奈表示，「我只是喉嚨痛而已啊！連咳嗽都沒有，醫院那邊也都沒有幫我診療我的喉嚨，看我是外國人就認定我可能有感染新冠肺炎，連我兩個多月前心律不整治療，也被列在可能是因為被感染，所以才會心律不整。」

檢查費用原PO花了1萬多日幣，「新冠篩檢結果當然是陰性。」貼文發出後網友也回應，「因為不是本國籍，可能怕妳是無症狀的感染者，日本人又比較謹慎，所以」、「沒辦法，現在這種情況就是草木皆兵，他們也是會怕。」也有網友要原PO照顧好自己，「還是要保重啊～好好顧好。」

(中時新聞網)