大陸國家主席習近平昨(21)晚在北京以視訊方式出席亞太經合組織APEC第27次領導人非正式會議，並發表講話。他表示，歡迎《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）完成簽署，並明確表達「將積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。」

習近平指出，中方高度重視亞太經合組織作用，將繼續支持亞太經合組織發展，始終不渝扎根亞太、建設亞太、造福亞太。中國願同亞太各方一道，共創共用亞太和平繁榮美好未來，向構建人類命運共同體目標不斷邁進。

日前我國遭《區域全面經濟合作夥伴關係協定》（RCEP）排除，民進黨政府卻說衝擊不大，蔡總統也說「不能把所有雞蛋放在同個籃子」；但如今大陸也表態將積極參與CPTPP，民進黨「能放蛋的籃子」又少了一個，臉書粉專「不演了新聞台」就發文狠酸，這下民進黨的雞蛋要放在哪裡，拭目以待。

該文引來網友討論，表示「這下雞蛋還是留在母雞肚内好了，要不然台灣自己組一個聯盟」、「將綠蛙放在宇宙應該不錯喔！因為牠們是世界第一，宇宙唯一」、「可以考慮南極洲，那邊的企鵝那麼多，市場很大的」、「重點是我們的雞蛋在哪」、「焦土政策啊！可是苦得是人民」、「雞蛋放總統府大門上」。

(中時新聞網)