隨著科技日新月異，生活也跟著改變，過去在洗衣服時，我們大多使用洗衣粉、洗衣精，為了方便還出現洗衣球。近日有一名網友提到，由於受到網友推薦，因此購買「洗衣片」使用看看，沒想到一用後就回不去了，直呼「CP值高喔！」。

一名網友在社團《我愛全聯-好物老實説》表示，日前看到他人推薦「洗衣片」，便決定買來洗洗看，沒想到意外的好用，指由於工作的關係，因此他的身上經常會沾到泥土，洗起來較不易，沒想到使用洗衣片竟意外好清洗，而且外觀僅薄薄一片。

網友曝光洗衣神物，竟然薄的像一張紙(圖翻攝自/臉書/我愛全聯-好物老實説)

只見貼出的照片中，洗衣片不像洗衣精、洗衣粉體積大，而是薄的像一張紙，讓原po不禁直呼「現在用了一個月，只能說相見恨晚」、「味道也不錯，不能小看這個薄薄一片，CP值高喔！」，提到只要丟進洗衣機就會自動溶解，還可以視衣服的多寡，撕洗衣片決定用量。

不少人直呼很方便且不重，「兩個月前因為買一送一，好奇買來用用看，發現還不錯」、「這個洗衣紙韓國早推出了」、「很方便，味道不錯，清潔力也很好」、「好幾年前買洗衣機送過類似商品，就輕巧攜帶方便，不用提那麼重」、「這種帶出國，超級省重量」、「我都買來洗襪子和內褲耶！一半搓揉一半浸泡，再用熱水沖掉，洗完曬完超清香的，省時又省力」。

(中時新聞網)