許多人喜歡比較自己大學的排名，一名網友透露，曾聽說10年前最頂尖的私大是淡江大學，上不了台大又不願離開台北的建中生都會去讀，造成淡江超多神人，貼文一出，許多網友留言討論。其中有人指出，淡大的全盛期應是1970至1990年，這20年間，因為商附加工，但到了1990年後就開始走下坡了。

一名網友在PTT上發文表示，最近聽說淡江大學是十年前最頂級的私立大學，上不了台大的建中生，不想離開台北就會去淡大，造成淡江大學的神人甚至超過台大，讓他忍不住質疑，「真的有那麼厲害？」

貼文引發網友討論，「你把東吳放哪裡」、「 你把輔大放哪」、「出了天下第一的奇才yo叔」、「以前的私立最強是輔仁吧 現在前段私立都差不多」、「看科系啦！工科就逢甲吧」、「非醫分數最高的系一直在輔大吧」。

另有網友發文回應，淡江的全盛期應是在1970至1990年，因為商附加工，早年淡江是語文起家（淡江英專），改制成學院後（淡江文理學院）在1966年成立工學部和商學部，1968年還成立全國最早的大學電算機系（資工系），而交大等到1970年才成立。

該名網友指出，在1970至1990年間，淡江的商管打下口碑，當時的企管和會計統計，曾是私立商科第三志願（僅次東吳和東海），但是很可惜的是，淡大到了1990年後就開始走下坡。對此，也有不少人留言說，「以前高中有同學商科推徵淡江沒上 結果推上中央」、「考過比國立難，但設備很差，不過去校園學生很給我面子，感動」。

(中時新聞網)