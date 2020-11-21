前國民黨主席洪秀柱在最新一集「護憲保台論壇」，邀請資深外交官介文汲大使，探討萊豬進口、美國大選、RCEP等議題對台灣的影響，介說，蔡英文總統因為把兩岸關係搞的緊張而傾美，但外交是內政的延長，需先搞好內政，而不是因外交關係犧牲國人食安，爭取空泛的國際地位；洪則邀請民眾明天齊上街，一同反萊豬與深思中天撤照一事。

針對萊豬進口議題，洪秀柱表示，當初民進黨舉辦大遊行、佔領立法院，但現在立場卻相反，以「國家整體利益的考量」的理由，主動向美國提出進口萊豬，讓人質疑其中到底是國家利益、政黨利益，還是個人利益？

介文汲認為，蔡英文總統是因為將兩岸關係搞得緊張而傾美，但外交是內政的延長，必須先把內政搞好，而不是因外交關係，而犧牲人民的健康和食安，爭取空泛的國際地位。

談及美國大選，介文汲強調，在新總統還沒上任之前，一切都還是未知數，若未來拜登順利接掌美國總統，台海作為美陸之間較量棋子的角色，依然不會改變，美國會持續加強與亞太聯盟之間的關係，來抵禦大陸的威脅，而台海關係則會持續被利用作為解決矛盾的槓桿。

介文汲指出，近期東協10國與中、日、韓、紐、澳簽訂了的RCEP協議，對台灣產業經濟、失業率都將造成很大的衝擊，當初台灣應以加入RCEP為主，而非以新南向政策來浪費國家資源。

對此，洪秀柱也呼籲，希望蔡政府多重視民意及人民的健康，同時也邀請大家參與11月22號的秋鬥遊行，一起為萊豬議題上街抗議，並請民眾深思關於中天不予換照事件的影響。

(中時 )