小禎(胡盈禎)自從宣告和前夫李進良全劇終之後，可說活得越來越精彩，瘦身有成的她，半年狠甩41公斤，與之前的「黃金時期」判若兩人，不僅久違的瓜子臉重新和大眾見面，也徹底擺脫嬸味變身美少女。小禎也一直推廣正確的瘦身觀念，希望大家都能瘦得健康又漂亮。

今(21日)小禎在IG上貼出一張讓人血脈噴張的照片。只見照片裡的小禎一絲不掛，胸前綁著一巨大包裝的懷舊零食，並寫道：「我一直在想說要怎樣讓大家知道這包餅乾有多大包。」

小禎的測量法，讓網友稱讚超有梗 (圖/ 翻攝自胡小禎臉書)

粉絲們看到照片已管不了什麼零食有多大包，紛紛留言：「腿太美」、「太瘦了，好羨慕」、「小禎好厲害瘦好多」、「什麼餅乾沒看到，只看到那雙腿啊！」、「身材好辣、「瘦的很美」、「超有「味」了，改天換穿「無力炸醬麵」好了」；也有人歪樓，把重點放在衣櫥空間太讚這件事情上。

雖然小禎完全讓粉絲們體會到這包懷舊零食到底有多大包之外，更間接展現出她穠纖合度的完美身材。

(中時新聞網)