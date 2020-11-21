關廟在地青年與6所國小459位學生共同完成手繪古地名地圖及繪本《竹鹿關廟》，計畫主持人許玓維希望能喚起更多在地認同也讓外界更認識關廟。（曹婷婷攝）

台南市關廟區40年前有鹿群，布袋里至今仍有打鹿洲地名；新埔里蓮花池因水質佳，盛傳「新埔出美女」。關廟在地青年社團「關廟青」為喚起在地認同也讓外地人更認識關廟，耗時3年考據關廟古地名故事，邀6國小459位學生完成手繪古地名地圖及繪本《竹鹿關廟》。

「外地人提到關廟只知鳳梨、關廟麵或山西宮，但關廟其實有很多傳說、口述歷史相當有趣，再不記錄就來不及了」。執行重現古地名計畫的主持人許玓維說，多數古地名已佚失，幾位訪談耆老近年曆續辭世，但很多古地名僅老一輩知悉，年輕人聽都沒聽過，認識家鄉古地名猶如跟時間競賽。

為讓更多人認識關廟古地名，許玓維向文化部申請青年村落行動計畫，她訪談在地耆老、爬梳文獻，整理出各地名故事，進而走進小學敘述這些故事，再委由小學生的想像力完成插畫，完成關廟第1本古地名聯合創作短篇繪本。

許玓維說，繪本提到關廟地名怎麼來的、布袋里打鹿洲顧名思義當地曾有許多鹿群、龜洞地名源於地形像龜洞，是重要隘口，清軍跟日軍皆曾在此上演激烈戰役。由於古地名數量很多，繪本篇幅有限，為此也把81個古地名收錄畫進關廟古地圖，對照現今地名，一目了然。

她強調，透過口述歷史、傳說讓古地名重現，後續也將發動募資計畫，預計印製至少400本繪本，供關廟區學童「認識家鄉」這堂課使用。除了小學生參與繪本，該計畫也邀社區居民和大學生一起創作獅頭、竹鹿裝置藝術等，期能喚起居民土地認同及重視文化資產守護。

(中時 )