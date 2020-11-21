由台中市政府與國際扶輪3461、3462兩地區共同規劃，以宣揚「扶輪打開機會」的理念，擴大舉辦20-21年度扶輪日，今（21）日在市民廣場熱鬧登場！

今日活動現場除了有各類世界冠軍的表演外，更有超過60家中部知名美食業者設攤，還有總價近40萬元的好康摸彩，扶輪社友參與踴躍，現場熱鬧滾滾!

本次舉辦的扶輪日旨在連結社會公益、宣揚扶輪形象，突破以往嘉年華的形式，將娛樂、公益、美食集結於此；而活動亮點之一，就是全球最大40x60公尺的「END POLIO NOW」旗幟，象徵扶輪社在根除小兒麻痺領域的決心。

今日由台中市長盧秀燕、社員與民眾一同揭開活動序幕，將台灣國際扶輪發揚至全世界，讓世界看見台灣!

由台灣各項世界冠軍如氣球達人吳哲宇、知名魔術師陳日昇、街舞之光築夢者等，接力進行精彩表演，將活動氣氛帶至最高點。

而在會場內還匯集超過60家中部知名美食，包含米其林指南名店金悅軒、馨苑等；還有台中在地經典餐廳如好食慢慢、鹽與胡椒等，豐盛精緻的美食饗宴。

另外，這次透過扶輪社動員，凝聚善的力量，攜手多家知名品牌企業共同參與圓滿 1+1活動，意即「你買一份，企業便捐出一份給弱勢團體」，將消費同時達到職業服務與公益善舉兩項重要精神，並配合台中市政府社會局指定之公益團體如華山基金會、街友關懷基金會等，進行公益實物或現金捐贈，敬邀市民一同蒞臨現場發揮愛心，創造更好、更美的社會。

(工商 )