交通部觀光局與金嗓電腦公司合作「行銷台灣之美合作企劃案」，透過伴唱影片行銷，以4k高畫質呈現台灣壯闊風景，拍攝全台228個特色景點，從北拍到南再到離島，讓各國觀眾體驗不同的台灣之美。

新冠肺炎疫情衝擊下，讓金嗓電腦結合喇叭、擴大機、平板電腦、伴唱機、鋰電池、麥克風，功能六合一的行動伴唱機「Super Song」暢銷全台。

金嗓公司配合觀光局推廣台灣觀光，拍攝並收錄於伴唱機歌曲背景的4k影片中，以空拍方式紀錄台灣高海拔的脊梁山脈、繁榮的都市美景，並延伸至離島海灣，日夜變化盡收眼底，例如苗栗南庄、台中日月潭、宜蘭太平山、澎湖馬公、馬祖巨神像等，都可以在影片中看到，因此獲得交通部觀光局支持，於空拍影片上冠名「交通部觀光局推薦台灣之美」。

交通部常務次長祁文中表示，台灣防疫相當成功，在疫苗研發尚未明朗、國境未能解封的情況，歐美疫情持續發酵、整體國際疫情仍然嚴峻。而政府資源有限，官方旅遊宣傳暫緩的情況，各單位更應善用各種民間合作的機會，結合廠商國內外的通路與資源，共同行銷推廣台灣觀光。

金嗓公司董事長蔡世寅說，透過伴唱影片，規劃以「台灣」為題進行影片拍攝，空拍地點涵蓋台、澎、金、馬等228個美景，未來將透過國內經銷據點與美國、日本的代理商進行大量曝光，未來也規劃配合政府新南向政策，逐步外銷至越南、印尼等地，將台灣的美景讓更多人看到。

(中時 )