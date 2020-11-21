不到100天，2021/2/11就是農曆新年了，而農曆新年前向來是搬家旺季，不少人會趕在這個佳節前搬家，討個「喬遷與新春」的雙喜臨門。運勢命理老師艾菲爾整理出了搬家的宜忌，讓搬家者參考，記得提醒身邊有需要的人，讓他們能多加留意喔！

2020財位在「西北方」，2021財位在「正西方」，可在財位擺放貔貅一對，貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財。

2020文昌位在「西南方」，2021文昌位在「正東方」，可以擺放一個花瓶，在裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的文昌星，可為你招貴人、聚財氣。

搬家、入宅宜忌：

1.入宅之前需淨屋

在入住之前，選一天好日子淨化房子，以免施工期間有不好的氣場殘留家裡。可以先打開家中的窗戶，用艾草或薰香從裡到外薰過一次，結束後再關窗即可。如果不方便，也可以在入住前一晚把燈全打開，持續一個晚上，也會有同樣的效果。

2.備妥七寶

七寶指的是「柴（火柴盒丶打火機）、米、油、鹽、醬、醋、茶」，在這些物品，各貼上一個銅板大小的圓形紅紙，在入宅當天拿進屋內，放在客廳桌上即可。主要意味敬告鬼神的作用，代表有人要搬入房子，請靈界的朋友離開。

3.門口前放上火盆

進到屋子前，先在門口放一個小火盆（能跨得過去的大小）。入宅的時候，所有人要跨過火盆才可以進到屋子內，因為火有淨化的意思，可驅除所有不好的氣場，火也有強化氣勢的能力，意味著全家的運勢越來越旺。

4.祭拜地基主

入宅當天，需要祭拜地基主，這視為一種尊敬之意。備好雞腿一支、白飯、青菜、碗筷兩雙，以及地基主的掛金放置於供桌上，由廚房往室內拜。另外可買一盆紅色的鮮花，若是玫瑰必須先將刺剔除，在入住當天擺置客廳或神桌上，可招來人氣與桃花，更代表喜氣臨門和發大財。

5.燒開一壺水

搬家入住房子當天，可多聽水沸騰的聲音，煮水時可在水中放入八塊錢幣，象徵入住黃金屋。煮滾之後即可把水倒掉，再把錢幣留下使用。

入宅的禁忌：

1.入住房子當日不可空手進去，手上一定要拿東西或是自身的吉祥物。

2.刀具不可先進屋，刀光劍影不吉利。

3.入宅當天不可吵架，也不要打破餐具。

4.搬家的當天不要午睡，否則易衝擊健康運勢。

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(中時新聞網)