統一獅從季前不被看好到總冠軍擊敗強隊中信兄弟拿下冠軍，總教練林岳平功不可沒，前隊友張志強目前在花蓮三民國中任教，但也相當關注獅隊動向，他從旁觀察就稱讚林岳平腦袋有料、調度迅速，很有以前「呂總」呂文生的影子。

張志強在統一獅打了12個球季，2014年退役後隔年到花蓮三民國中執教至今，指導的第一批球員已經在今年職棒選秀獲選，今日他帶隊到台東參加關懷盃，透露從以前就發現林岳平很聰明，「大餅（林岳平）腦袋裝的東西超乎所有人想像，又剛好志綱來接首席教練，他比較細膩，兩人一拍即合。」

張志強與現在統一獅一軍教練團都是三連霸王朝時的班底，當時就是呂文生執教帶隊，呂總擔任5年總教練就拿下4冠，是獅隊隊史首位完成三連霸的總教練。張志強認為林岳平很有呂總的影子，「他很明顯有呂總的風格，就連講話也很像，之前有跟大餅說要多花時間在板凳跟二軍球員上面，因為呂總也是這樣。」

張志強指出除了一軍主力球員外，板凳會刺激到先發、二軍會刺激到板凳，是良性競爭，就像大餅換人速度快，會讓二軍選手更加想上一軍。

林岳平先前曾表示認為統一獅要磨合2、3年才有機會奪冠，沒想到今年就達成目標，張志強也認為與林岳平調整速度快有關，「他上半季很努力在試、在磨合，最短時間內磨合出最好陣容，換人的速度很快，就像在總冠軍賽除了陳重羽外每個人都先發過了，這不是普通的總教練可以做的。」除了看到呂總影子外，張志強認為林岳平也有一些洪一中的風格。

張志強認為現在統一獅還有一些需要加強的地方，希望老將退役後能有適合的主力頂上，也要把教練團規劃再分細一點，若把二軍養成規劃更完整、主力不受傷，仍會是強盛的球隊。

花蓮三民國中總教練張志強為前統一獅球員。（鄧心瑜攝）

(中時 )