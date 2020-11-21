二手小物很受歡迎。（許哲瑗攝）

小型家電很受歡迎，往往一推出就搶購一空。（許哲瑗攝）

「新北耶誕環保挖寶趣」義賣活動21日登場，共設置48個二手攤位，募集來自清潔隊、民間團體等超過8888件二手物，不管是電磁爐、咖啡機、腳踏車等家電用品，還是衣物、彩繪文具、寵物玩具等日常小物應有盡有，吸引數千人共襄盛舉；環保局表示，義賣所得將全數納入公益平台，提供弱勢家庭急難之用。

活動今下午2點在市民廣場熱鬧登場，副市長謝政達和清潔隊「拍賣一姐」許美麗共同競拍公路自行車，象徵活動開跑，知名Youtuber妞妞帶來許多玩具義賣，吸引民眾排隊朝聖；此外現場也規畫魔術、舞蹈和音樂等表演，場面熱絡。

「小型家電最受歡迎！」環保局長程大維說，清潔隊日常回收的物品中，不乏輕微損壞但功能正常的物資，經過清潔隊裡修繕達人巧手整理，就能賦予二手物資新的使命，像是腳踏車、電扇和各式小型家電等，這類物資的品質好、價格又實惠，每次開賣立刻被搶購一空，是跳蚤市場的搶手貨。

程大維介紹，今年邀請ICRT廣播電台等4個民間團體響應，更打造充滿濃厚異國風情的特色好物區，民眾不用出國也能感受異國風情；義賣所得將全數納入「新北市愛心大平台」，幫助有急難弱勢家庭就醫、溫飽並正常學習，用愛環保的心傳播幸福。

謝政達表示，新北市連續6年辦理耶誕跳蚤市場，鼓勵民眾捐出堪用二手物資，讓有需要的人為自己、家人或朋友挑選個二手好物帶回家，把舊愛變新歡，讓環境生生不息。

(中時 )