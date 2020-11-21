新北市副市長吳明機、文化局局長龔雅雯、文學獎評審團及各獎項得獎人大合照。（許哲瑗攝）

第10屆新北市文學獎頒獎典禮21日登場，共選出60位得獎者，其中年僅23歲的吳佳穎成為今年新詩及散文雙料得主，其作品《約翰先生》以反送中為主題，寫道「約翰先生沒有真的扣過板機，不知道光是愛，就有那麼大的殺傷力」，描摹出港警徘徊又矛盾的心情，細膩文字及豐沛情感備受矚目。

文化局介紹，今年文學獎不限主題與身分，以中文創作即可投件，吸引馬來西亞、香港、新加坡等各地華人投件，有超過4分之1具外籍身分；今一早在新北市府舉辦頒獎典禮，邀集新北市副市長吳明機、文學獎評審團總召集人宇文正及評審委員代表林黛嫚、向陽、洪淑苓、孫心瑜、張正、陳雨航等文學作家共襄盛舉。

其中，來自台南的國小英語老師吳佳穎，新詩作品《約翰先生》以香港反送中事件為主題，文句中寫道「酒吧面對維多利雅港，微醺如浪駕駛著船，船載滿煙火，可已經迷航，聽說今年煙火改成燈光秀」，字字句句透露著港警在抗爭者和執法者間矛盾，獲得評審一致肯定。

吳佳穎分享得獎感言說，2020帶走許多東西，香港的消息淹沒在動亂裡，隱忍成一種飽含傷痛的文體，「只要有人記得，我們就會繼續活著，謝謝在文字的荒原上指認我的你們，和永遠的17班。」

「今年跨領域、跨身份、跨性別，作品讓人驚豔連連！」文學獎評審團總召集人宇文正表示，得獎作品題材多元，社會性強，更將性別意識、家庭教養及香港反送中事件入題，源源不絕的創作能量讓人驚艷。

(中時 )