台北市敦化國小音樂班學生林暉恩獲得今年月蘭獎。（林良齊攝）

目前就讀敦化國小音樂班的林暉恩，從小就對音樂有天份，在今年的台北卓越國際鋼琴大賽奪下第一名，但其家庭收入並不豐裕，僅靠開計程車的父親收入維持生活，但今年遇上疫情，計程車收入僅剩去年的3成，但為了讓孩子繼續學琴，他省吃儉用、甚至退掉勞保，所幸林暉恩今天獲得王月蘭慈善基金會的獎金，讓他可以持續往音樂之路邁進。

林爸爸表示，受到疫情影響，每月收入僅剩原本不到3成，「比基本工資還少」，再加上10月自己突發心肌梗塞，緊急開刀手術才撿回一命，一度想過要停止他的音樂學習，但聽到「爸爸，我最愛的就是鋼琴」，晚上甚至會練琴練到晚上10點、11點，還經常被鄰居投訴，因而咬牙苦撐，甚至要請音樂老師可以讓他分期付款，所幸獲得王月蘭基金會協助。

而另位也獲今年月蘭獎的台東縣太平國小學生羅瑜柔，在父母離婚之後，就成為家長支柱之一，協助照身障的弟弟，讓媽媽可以安心工作，此外，她更加入柔道隊，也獲今年柔道中正盃國小組冠軍，未來更打算朝柔道國手之路邁進。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，基金會成立至今，透過與政府單位合作，陸續辦理與兒童成長、教育相關計畫，致力降低弱勢家庭學童在學習道路上因經濟困難所受到的影響，期待社會各界能夠共襄盛舉，讓每一個台灣孩子都能安心學習。

(中時 )