活動現場吸引超過6000人參與，但由於天氣炎熱，民眾大多自備帳棚或躲在樹蔭下野餐。（李俊淇攝）

現場有許多闖關活動，吸引親子一同參加。（李俊淇攝）

活動現場旁則是熊猴森樂園有許多好玩的遊樂設施，讓小朋友玩的不亦樂乎。（李俊淇攝）

全台規模最大的親子野餐派對今（21）天下午1時許在新北市大都會公園登場，新北市政府與未來親子學習平台共同舉辦的「2020未來親子野餐日」，串聯歡樂食育秀、親子食育課及食育嘉年華三大主軸，設置21個闖關攤位供民眾挑戰，活動吸引6000名親子前往，新北市副市長上台時表示，希望大家享受陽光、享受草地，好好度過這親子時間。

為推動食農教育，活動以「食育」為主題，從舞台內容、攤位闖關、DIY手作課等，皆在傳達飲食教育，是一場寓教於樂的「知識型野餐」，讓孩子享受「玩樂」還能培養食育素養。現場還安排在地小農市集，讓民富認識新北在地優質農業，認識當季、當地的食材，更透過動手野餐，享受在地、健康、安全的餐點。

謝政達副市長表示，新北市人口達402萬，而因應未來高齡化、多元化、少子化之社會型態，家庭型態也更多元，現場除邀請親子野餐，也首度邀請多元類型家庭代表共同野餐，展現新北市「正向互動展關懷，用心陪伴就是愛」之核心價值。

除了野餐及攤位設置，活動舞台上則有「泡泡哥哥」帶領孩子一起動感唱跳，另也舉行有獎徵答，小朋友爭相舉手搶答，將現場氣氛帶到最高點；隨後更有蘋果劇團上台演出，讓民眾可以野餐中「追劇」，一旁的熊猴森樂園則有許多好玩的遊樂設施，讓小朋友玩的不亦樂乎。

參與野餐的新住民家庭代表越南籍武氏芳恆小姐表示，之前因意外受傷斷指，無法到補校上課而備感挫折，多虧家人一直鼓勵她復健，讓自己挺過艱難的日子畢業，現在當上越南語教師，利用這次機會跟媽媽、先生跟孩子們在草地上一起野餐，感覺相當溫馨，也相鼓勵其他新住民朋友，可以多花時間陪伴家人。

謝政達副市長也跟多元類型家庭代表共同野餐，包含毛小孩家庭、多胞胎家庭以及新住民家庭等，一起動手製作柚子果醬三明治，一起吃自己做的三明治，孩子們顯得特別開心，而其中所使用柚子果醬則是八里國中學生自產自銷的農產品，展現出學校食農教育的成果。

(中時 )