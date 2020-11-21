苗栗縣頭份市新興國小新建半戶外球場，21日上午正式啟用，縣長徐耀昌、議長鍾東錦以及多名地方政要一同剪綵，新興國小躲避球隊及舞獅隊在外比賽都獲得佳績，徐耀昌期勉師生在新的球場能有更安全的練習環境，將拿出更好的成績。

苗栗縣政府是從2019年開始，積極向教育部體育署爭取興建半戶外球場補助經費動工，並在本學期中順利完工啟用，提供師生更優良的活動空間。

教育處長邱廷岳指出，新興國小長期以來在推動運動團隊非常用心，尤其是躲避球隊，近年來拿下全國躲避球賽男女混合組冠軍兩連霸，另外，全國民俗體育競賽舞獅比賽拿下多項特優，更在許多重要活動擔任表演團隊，但是運動團隊長期在缺乏遮陽擋雨的場所下辛苦訓練，急需新建半戶外球場來提供師生全天候的優質運動場所。

在財政困難的情形下，苗栗縣政府仍積極爭取教育部體育署補助推動運動發展建置經費。2020年至今已獲得教育部體育署補助相關體育設施新整建經費共計4千多萬元，縣府也投入各級學校運動設施補助經費1千7百多萬元，有效改善各國中小的體育活動設施。

苗栗縣長徐耀昌21日上午主持頭份市新興國小半戶外球場啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌21日上午主持頭份市新興國小半戶外球場啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

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