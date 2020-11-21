永貞國小連年帶領學生參賽，50篇作品投好投滿，今年共有7篇作品獲得小夢花兒童詩獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣第23屆夢花文學獎21日頒獎，今年投稿件數共計1248件，較去年增加282件，成長近3成。（巫靜婷攝）

2020年夢花文學獎新詩首獎得主黃明峯分享創作歷程。（巫靜婷攝）

2020年夢花文學獎短篇小說首獎得主林楷倫分享創作歷程。（巫靜婷攝）

苗栗縣第23屆夢花文學獎21日頒獎，今年投稿件數共計1248件，較去年增加282件，成長近3成，頭份市永貞國小連年帶領學生參加小夢花兒童詩徵選，50件作品投好投滿，今年也順利拿下7件優選，其中有學童來自殯葬業家庭，她將骨灰罈、紙紮屋等所見所聞融入新詩現場朗誦，童言童語逗翻眾人。

夢花文學獎自1998年起舉辦，迄今已辦理23屆，教育處指出，今年除了往年常見書寫苗栗特色風物的詠讚外，也有創作者結合新冠肺炎時事議題，呈顯多元文學內涵。小夢花兒童詩稿件多達720件，3位評審要在其中選出50篇優選作品，直言「真的不容易」。

永貞國小連年參賽稿件投好投滿，教務主任彭仁星表示，學校強調每名學生都是小詩人，因此沒有特別挑學生參加，而是全面性讓3到6年級學生在寒假時寫詩，經校內評選從200篇作品中，割愛挑出50篇參賽，今年共有7篇獲得小夢花童詩獎，學校同時邀請3名校友參賽也得獎。

永貞國小3年級學生陳曉凡家裡開葬儀社，常常要幫忙爸媽工作，老師鼓勵她將平時所見所聞寫出來。她獲獎的童詩名為「我的鬼屋」，內容真誠、有趣，寫出殯葬業的家庭生活，把骨灰罈比作豪宅、好朋友是金童和玉女，也提及母女互動蓋紙紮屋，「每次一送去交屋，都會發生火災，可是屋主一點也不會覺得可惜」。

教育處圖資科表示，夢花文學獎收件分為新詩、散文、短篇小說、報導文學、母語文學、小夢花兒童詩及青春夢花等7類組徵選，今年共選出101件得獎作品，分別頒發獎金與獎牌，首獎、優選、佳作獎金各為5萬元、3萬元、1萬元及青春夢花優選每人5000元、小夢花優選每人2000元，總獎金合計發出65萬元。

(中時 )