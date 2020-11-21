水情持續緊繃，明年嘉南平原一期稻作恐休耕，影響面積約1.8萬公頃。（資料照片）

水情持續吃緊，台南、嘉義已啟動夜間減壓供水，且根據氣象局、國家災防科技中心預測都指出，降雨不足情形可能延續到明年初，一期稻作停灌休耕恐成定局，農委會主委陳吉仲21日到台南下營、新營向農民說明停灌將採取的相關補償及產業輔導措施，他直言「水不夠，真歹勢。」並表示下周三中央旱災應變中心將做最後的決定，若確定停灌，嘉南平原約1.8萬公頃稻作將休耕。

近年受到極端氣候影響，旱象頻傳，若降雨量不足，灌溉水量需求高的水稻就會受到影響，之前在2004、2010、2015年時，就曾實施一期稻作停灌，2004年逾6.5萬公頃、2010年約2萬公頃、2015年則有逾4萬公頃受影響，今年首個颱風11月才報到，創下56年來紀錄，且降雨量不足，在二期作收割的同時，農民對明年的一期作已不樂觀，也希望政府相關單位盡快做出決策。

農委會主委陳吉仲21日應立委郭國文、賴惠員等人邀請南下舉辦座談會，向農民說明相關措施，陳吉仲表示若不停灌，一期作續種，等到抽穗時期沒水灌溉，才領現金救助，損失更大，他也對農民直言「水不夠，真歹勢。」

陳吉仲表示，嘉南灌區一期稻作約1.8萬公頃，灌溉用水量需求約2.2億噸，曾文、烏山頭水庫總蓄水量至今僅剩1.7億噸，就算不供給民生、產業用水，只給農業用水使用，到明年4月中就會空庫。

陳吉仲強調，如果25日確定停灌，他代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向農民保證一定休耕補償到夠，且這次休耕補償與以往不同，將擴及上下游產業，並首次對育苗、代耕、稻穀烘乾等相關產業，以減少業者損失。

(中時 )