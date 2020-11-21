台中市太平分局高姓高階警官，16日調任太平分局副分局長1職，19日晚間接受地方人士送舊餐宴後，轉至南屯區1家有女陪侍酒店續攤，遭警察局督察室靖紀小組當場查獲，該名警官將遭記過處份，目前調離現職。

據了解，台中市警察局12日發布1波罕見的人事調整，高達139名人事異動，並在16日完成離到職手續。當時高姓高階警官，也在這1波人員中，從原任職市警第3分局調任至太平警分局，僅3天就被抓到「喝花酒」。

台中市警察局表示，高姓高階警官身為警務人員，卻涉及不正當場所，違紀案件絕不護短，將持續清查所屬員警是否涉足不妥當場所情事，經發現違法犯紀徵候，主動查處，維護警察風紀。

根據警察局說法，高員當天因受警分局民防幹部邀約，至大里區參加飲宴，約23時許餐敘結束後，應友人邀約隨同前往南屯區某家有女陪侍KTV酒店，高員自稱，因不勝酒力不知該處KTV為列管之不妥當場所。

(中時 )