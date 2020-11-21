首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日簽署合作瞭解備忘錄（MOU），就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作，將是雙方優先項目。外交部長吳釗燮強調，這份MOU為期五年，並得再延長五年，不擔心美國政府因政權更迭而生變。

在供應鏈議題上，雙方均認為台灣於高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色，基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，也會致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。

經濟部長王美花表示，美方強調經濟安全就是國家安全，希望找到信賴夥伴，而台灣的民主、自由、法治、透明、尊重智慧財產權，是會議上一直被提到的點，這也是為何台美能夠有非常好的夥伴關係。

此外，王美花表示，美方也提到，台積電赴美設廠對於深化兩國半導體合作，是進入新的里程碑；未來5G、人工智慧（AI）都可以持續深化合作。

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」美東時間20日上午8時於華府四季飯店登場，由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。外交部今天上午10時舉行「台美經濟繁榮夥伴對話記者說明會」，宣布對話成果，台美雙方在確保安全、多元的供應鏈，以及通訊網路安全，透明化的基礎建設發展上存在的共同利益，將有助於彼此邁向更具包容性、更繁榮的世界。

會中雙方就下列議題進行討論：

合作瞭解備忘錄（MOU）：雙方歡迎由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署美台經濟繁榮夥伴對話MOU，此MOU盼可做為未來輪流在華府及台北召開之年度高階EPP對話的基礎，促進更深化及更廣化之經濟合作。美國國務院及台灣經濟部（或TECRO另以書面指定的單位）將分別擔任AIT及TECRO之指定代表。

經濟合作領域：雙方透過EPP對話建立工作小組，以處理以下（但不限於）經濟議題。工作小組必要時召開會議，討論目前及未來之經濟合作。目標係未來EPP對話前，依據需求持續評估、確立優先次序、增加及重新調整工作方向，俾相關討論可反映最新政策優先性。每個工作小組召集者於未來年度高階EEP對話時報告進展並提出新的合作建議。雙方也確認印太地區應是之後討論的焦點區域之一，相關討論包含與台灣新南向政策及美國印太戰略目標一致的合作倡議。

全球健康安全：台灣為生產個人防護設備之全球領導者，而美國則於生物醫學研發，及疫苗、藥品及試劑生產居全球領導地位。雙方盼於數位科技研發加強合作，以提供健康照護及醫療產品相關之商業機會。台美尋求促進人才交流及協助第三國能力建構機會，以促進全球健康安全。雙方將合作確保兩國醫療物資及服務自由流通，並探索新合作機制。

科學與技術：雙方欣見彼此基於科學卓越性及研究完整性在科學與技術成功的合作，此合作在AIT和TECRO 的主導下已發展多年。為展現持續擴大於科學技術領域合作之承諾，AIT和TECRO宣布有意展開「科學及技術協定」談判，以增進雙方對廣泛科學技術主題的共同理解。透過此預期協定，雙方將透過資訊、知識及人員的交流或者其他合作方式來促進雙方之科學知識、技術創新、第三國之能力建設，以及研究誠信和保護。

5G及電信安全：美國肯認台灣為5G乾淨通道夥伴。台灣的產能可提供美國公司乾淨網路方面堅實的支援。雙方就如何鼓勵布建安全的5G網路及增加供應商來源進行討論。

基礎建設合作：美國及台灣是共同開發印太地區基礎建設及雙邊融資的夥伴。AIT與TECRO近日簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」，期透過促進技術交流與資訊分享，促進在印太及新南向國家基礎建設的投資。台灣方面對於支持藍點網絡倡議的原則，包括透明化、可問責性、具韌性，以及金融、環境與社會的永續發展等表示支持。雙方亦同意持續發掘籌組夥伴機會考察團（PODs）之方式，此乃美國國務院為深化美國與外國夥伴、私部門之合作，以針對優先領域，與南亞、東南亞、太平洋及拉丁美洲夥伴國，共同探索海外商機的倡議。台灣企業已經在包括能源及運輸基礎建設領域，於該等區域建立良好商業模式。雙方致力於在該等區域緊密合作，開發基礎建設、再生能源資源如風力、太陽能等相關領域之共同商機。

投資審查：雙方承諾透過AIT及TECRO共同探討增進美國海外投資委員會（CFIUS）與台灣經濟部在投資審查工作上的交流與合作之方法。

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(中時新聞網)