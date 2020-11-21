睽違17年重返公開一級，中原大學21日在109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽第2戰開胡，劉光尚面對前東家台灣藝大，在最後1分鐘連拿4分還送一記火鍋，替球隊保住領先地位，終場中原以61比58逆轉勝，張智峰也收下個人執教一級的首勝，賽後大呼「很爽」。

中原首節僅拿9分，上半場打完還落後台藝11分，但易籃後沒再讓差距擴大，並在第4節奮力追分，開節拉出12比2攻勢超前比數，台藝雖又靠曹薰襄連拿5分要回領先，但中原在比賽最後1分鐘由隊長劉光尚挺身而出連拿4分，中原最終保住勝果，成為最後贏家。

去年中原在公開二級奪第3名，繼91學年度後重回一級戰場，本季對於球員和去年加入教練團的張智峰、蔡峻銘來說，都是一級初體驗。昨天首戰對衛冕軍健行科技大學，前3節打出足以抗衡表現，不僅讓外界眼睛為之一亮，也替球隊添信心，劉光尚坦言，「其實差距沒想像中那麼大。」

此戰靠末節翻盤奪首勝，張智峰在場邊調兵也拚出滿頭大汗，賽後笑說：「比自己打球還緊張。」儘管拿下重要的第1勝，開心之餘，他仍不敢放下心中大石，「保級才能鬆一口氣。」而球隊打完預賽前兩場，替補沒辦法給教練團信心、無法讓主力球員調節體力，也是張智峰最擔心的事。

劉光尚在台藝讀完大一後，去年轉學至中原，隨球隊拚回公開一級，今天首勝更是對前東家所拿下，他笑說：「拿到首勝很開心、打贏他們更開心。」劉光尚上場34分鐘，拿下11分、4籃板，還有2阻攻，包括在第4節最後階段的關鍵表現，他提到：「後面真的拚了、放手一博，打到快抽筋。」大一新秀王承郅則是打滿全場，攻進全隊最高13分。

(中時 )